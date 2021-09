Mitu aastat on Saue vallas Laagri alevikus hulkunud ringi koer. Mitte küll iga päev, kuid kohalike sõnul mitu korda nädalas. Hulkuv koer on puruks rebinud ühe naise jope ja hirmutanud nii täiskasvanuid kui ka väikeseid lapsi. Olukord on justkui nõiaring, sest isegi siis, kui koer õnnestub varjupaika saada, on paari päeva pärast platsis omanik, kes ta siis tagasi koju viib, ning kõik jätkub.