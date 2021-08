Alar Karis «Balti keti» meeleavaldusest: kuskil on hariduses mingid lüngad

Saatejuht Andres Kuusk uuris ja puuris, mis on Karise seisukohad erinevates päevapoliitilistes küsimustes ning muuhulgas küsis ka, kas presidendikandidaat on vaktsineeritud. Karis vastas jaatavalt. «Saba ja sarved ei hakanud kasvama?» uuris Kuusk. «Esimene kord oli küll palavik natuke, aga saba ja sarved ei hakanud kasvama. Need on 19. ja 18. sajandi hirmud,» viitas Karis sellele, kuidas 18. sajandi lõpus tehti esimene vaktsiin just veiserõugetest kogutud ollusega. «vacca ju teatavasti tähendab veist. Sealt tulid hirmud, et tulevad tõesti sabad ja veisenägu.»

«Arusaadavalt iga vaktsiin on ju mingi mõjuga. Ta ei ole süütu. Aga ta on kindlasti parem variant, kui põdeda haigus läbi,» nendib Karis. «Meil ongi täna olemas niiöelda kontrollgrupp, kes ennast ei vaktsineeri ja ma arvan, et teadlastel on väga hea tööpõld vaadata, et kuidas see haigus töötab nende puhul, kes vaktsineeritud on ja nende puhul, kes ei ole.»

Möödunud nädalal toimunud protestiüritus Balti Keti aastapäeval Karisele ei istunud. «Mulle ei meeldi, kui üritusi kaaperadatakse,» ütles Karis ent lisas, et vaktsineerimisvastasus ja sundvaktsineerimise vastu olek on kaks erinevat asja. «Kui sa oled sundvaktsineerimise vastu, ei tähenda see, et sa oleksid vaktsineerimisvastane,» leiab Karis.

Karis leiab, et ehkki oma arvamuse avaldamises kui sellises pole probleemi, on ilmselt hariduses mingid puudujäägid, kui inimesed sellisel kujul oma arvamust avaldavad. «Inimesed avaldavad oma meelsust ja ma arvan, et see tähendab, et kuskil on midagi tegemata jäänud, kuskil on hariduses mingid lüngad,» ütleb Karis, aga nendib, et üritusel oli mitmeid tahke, üks neist just vabaduse aspekt ning kui olukord on leebem, võib vabadusaste olla ka suurem.