Linnahalli katusel droonisõud nautinud Taavi: korraldaja seadis ohtu sajad inimesed

Eile toimus Tallinna linnahallis Samsungi poolt korraldatud suurejooneline promoüritus, mis aga oleks võinud lõppeda suure krahhiga. Üritusele saabus tuhandeid inimesi, kelle raskuse all hakkas Linnahalli katus aga lainetama ning suursündmus tuli katkestada.

Taavile meeldib tihti õhtuti jalutada ja äkitselt nägi ta Linnahalli poole liikumas tohutut rahvamassi, mida enda sõnul nägi viimati siis, kui Alla Pugatšova seal esines või kui Rahvarinnet asutati. Nii seadis ta isegi sammud Linnahalli poole ning nautis imelist vaatemängu ja muusikat.

Ükshetk hakkas mehel jalge all imelik tunne, mida ta ei osanud esialgu endalegi seletada, «Ma alguses arvasin, et tegu on muusika poolt tekkinud vibratsiooniga ning ei pööranud sellele tähelepanu.»

Enne veel, kui üritus ametlikult katkestati, tekkis mehel paanika ja suur soov lahkuda, «Mulle tundus, et miski pole õige ning tahtsin Linnahalli katuselt kiiresti läbi pääseda ja lahkuda. Meenusid jutud Linnahalli jäähalli katuse läbitilkumisest ja ohtlikusest.»

Õige pea katkestatigi üritus korraldajate poolt. «Mind häiris see, et NOËP ütles lavalt, et üritus katkestatakse, aga nad teevad ühe loo veel. See viimane lugu oleks võinud ju väga kurvalt lõppeda,» mõtleb Taavi sellele, et tuhanded inimesed oleks võinud loo ajal viga saada või lausa hukkuda.

Taavi tänab kõrgemat, et esinejate lause inimesi paanikasse ei viinud. «Paanikas inimesed on tihtipeale ohtlikumad, kui olukord ise. Võinuks ka juhtuda see, et inimesed oleks hakanud paanikas talluma üksteise otsas katuselt põgenedes. Lisaks olid osad inimesed kõrge aiaga piiratud alal, kust varingu ajal põgeneda oleks olnud ilmvõimatu,» käivad mehel senini judinad üle keha.