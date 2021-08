FOTOD ⟩ Segadus Kloogarannal: muinastulede öö kontserdile voorinud rahvas jäi pika ninaga

Suve hakul kuulutati välja Kloogaranna traditsiooniline muinastulede öö kontsert, kus pidid seekord esinema Liis Lemsalu ja Reket. Kuigi ürituse ärajäämisest on juba mõnda aega teatud, tabas see paljusid huvilisi siiski üllatusena.

«Tulime elukaaslasega kohale, kohal on sadu inimesi, parkla on rahvast täis,» kirjeldas olukorda Kloogarannal Elu24ga rääkinud naine. «Inimesed on piknikutekkidega ja peredega kohal. Kõik vaatavad segaduses nägudega ringi, otsivad lava,» lisas ta.