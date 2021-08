FOTOD JA VIDEO ⟩ Muusik Liina Ariadne ja sisulooja Martti Hallik tõusid kuumaõhupalliga pilvede kohale

Nimelt võtsid noored ette maagilise lennu kuumaõhupalliga. Kogemust jagas Liina Ariadne kõikide teistega Instagrami vahendusel. «Varahommikune äratus kell 4.45, et valmis seada end minu senini kõige suuremaks eneseületuseks,» märkis ta ühismeedias. «Ma ei ole end kunagi kõrgustega väga mugavalt tundnud - seega korviga, millele on kinnitatud õhupall, pilvede kohale minek, oli (minu jaoks - toim.) väga-väga palju!»

Elu24-le ütles lauljatar, et kuna pilved olid sel päeval väga madalal, avanes neil ka haruldane võimalus pilvede kohal lennata.

Naine kirjeldas, et ebamugavus pani teda nii nutma kui naerma, kuid see kogemus oli üle kõige. «Ükskõik, kui hirmus see ka ei olnud, mul on siiralt hea meel, et selle ära tegin,» tunnistas ta.

Liina Ariadne ja Martti Leedu reisist on valminud ka põnev video, kus saab juba täpsemalt näha, milline see eriline kogemus täpselt välja nägi. Lennule kuumaõhupalliga saab videos kaasa elada alates 4.15.

Martti Hallik ja Liina Ariadne Pedanik kihlusid 2020. aasta märtsis Ameerika Ühendriikides. Paar kohtus esimest korda üle nelja aasta tagasi.

Värske singel

19. augustil ilmus Ariadne ja tema sõbrast muusiku Karl Killingu esimene ühine eestikeelne singel «segadus hinges».

Segastest tunnetest jutustavat värsket duetti toetab omanäoline visuaal, mille aitas luua ja ellu äratada Martti Hallik, tuues hästi esile noorte talentide siira sõpruse ja omavahelise sünergia.

«Kuna Liina on pikalt olnud mu lähedane sõber, siis koostöö peale oleme mõelnud juba mitmeid aastaid. Olen siiralt õnnelik, et just Ariadne laulab minuga seda eestikeelset versiooni, kuna see on meie mõlema jaoks esimene kord. Koostöö sujub meil alati suurepäraselt - oleme mitmeid kordi ka koos laule kirjutanud,» rääkis Karl Killing.