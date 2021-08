Peohoos Brigitte Susanne Hunt jäi jälle kellelegi ette: mind võeti kinni ja viidi piletiletti tagasi

Hunt kirjutas laupäeva õhtul, et ostis muinastulede öö kontserdile pileti ning nautis pidu, kui tema juurde tulid turvamehed, kes väitsid, et seltskonnastaar tungis artistide ala kaudu peole piletita sisse. Kuigi Hundil oli ostetud pilet taskus, polnud sellest korraldusmeeskonna silmis kasu. «Mind võeti kinni ja viidi piletiletti tagasi, kus piletimüüjad väitsid, et nad pole mind näinud ja ilmselt varastasin selle pileti,» kirjeldas Hunt.