Multitalent Kethi Uibomägi innustab unistajaid: olen elav näide, et elus on kõik võimalik

Uibomägi tunnistas, et lapsena kasutas ta uinumiseks unistamise-tehnikat. «Kujutasin end ette suurtel lavadel, mikrofoniga, õnnelikuna, laulmas ja meelt lahutamas. Mingil hetkel taipasin, et kõigest sellest on saanud minu elu,» avaldas ta sotsiaalmeedias.

«Kolmekümneselt taipasin, et soovin ja vajan ellu uut algust ja uusi väljakutseid. Selleks vajasin arenemist ja kasvamist, sest elu pakub uue suuna siis, kui oled inimesena selleks küps,» jätkas naine ning lisas, et viimased paar aastat on olnud tema jaoks täis erinevaid muutuseid.

«Ma olen siiralt tänulik, et uus töökoht ja roll televisioonis on täna realiseerumas, sest tunnen, et olen selleks valmis. Keegi ei ütle, et mu telesaated ja otse eetris olemine saab kerge olema, kindlasti mitte, aga see paneb mu vere vemmeldama ja igatsema. Igatsema töö tegemist!»

Uibomägi tänas kõiki, kes teda sel teekonnal aidanud on ning tõdes, et tal on äärmisel hea meel selles elupunktis olla.

«Uskuge mind, ma olen elav näide sellest, et elus on kõik võimalik ja kui mina suudan, suudad sina ka,» ütles ta lõpetuseks.

Kethi Uibomägi ja Marek Lindmaa FOTO: Pressimaterjal

Reedel teatas TV3, et uuest hooajast tervitavad Kethi Uibomägi ja Marek Lindmaa vaatajaid igal argiõhtul «Seitsmestes».