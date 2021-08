«Tere, Brigitte Susanne! Meil ei ole sinu vastu midagi, aga kahjuks on meil üritustel sinuga probleeme olnud varemgi (arvatavasti sa neid ei mäleta, kuna olid alkoholiga liialdanud või ei vii kokku, et need on meie üritused olnud – Paide suvepidu),» kirjutab muinastulede öö kontserti korraldanud BGM Managementi juht Emil Oja seltskonnastaarile Messengeris.