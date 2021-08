Kuulujutt: Kim Kardashian ja Kanye West proovivad abielu päästa

Kanye Westi kümnes täispikk stuudioalbum «Donda» sai nime räppari lahkunud ema järgi ning ilmus 29. augustil. Sellele eelnes kolm albumi esitluspidu, mis pakkusid üsna palju kõneainet, vahendab USA Today. Kindlasti oli üheks kõmulisemaks hetkeks see, kui möödunud neljapäeval toimunud peol ilmus lavale Kim Kardashian.

Olukorrale lisas vürtsi tõsielustaari riietus – tal oli seljas Balenciaga pulmakleit. Kardashian postitas kõmulisest peost ja telgitagustest pilte ka Instagrami.

Kardashianil on Westiga neli last, kuid veebruaris andis ta pärast mitmeid avalikke tülisid sisse lahutuse. Kusjuures mitmed lood Westi uuel albumil viitavad tema ja Kardashiani lahutusele.

Tundub, et paar saab aga siiani hästi läbi ja Kardashian on Westi loomingu ilmumist innukalt toetanud. Lisaks sellele, et ta astus üles albumi esitluspeol, jagas Kardashian oma Instagrami-lugudes ka Westi uusi laule.

Nõnda läksid lendu kuulujutud, et Westi ja Kardashiani abielu ei olegi päris läbi. Näiteks märgati 19. augustil paari koos lõunastamas. Päev enne «Donda» ilmumist vahendas TMZ, et tõsielustaar ja räppar on oma suhte kallal vaeva näinud. Kõmumeedia teatel on nad koos aega veetnud ja osa allikaid on pakkunud, et nende abielu ei jõuagi lahutuseni.

Teiste allikate sõnul on aga lahutus siiani laual.

Purunenud suhete parandamine on Kardashianide peres aga üsna tavaline. Näiteks jätkas petmisega vahele jäänud ekskallimaga suhet Kimi õde Khloe Kardashian. Ka poolõde Kylie Jenner on taas koos oma räpparist ekskallima Travis Scottiga ning on teist korda lapseootel.

Westi uue albumi ilmumisele eelnes ja järgnes ka veidi teistsugust draamat. Esialgu pidi album ilmuma 23. juulil, seejärel aga 6. augustil, vahendab TMZ. Siis oli ebaselge, millal album üldse ilmub, kuni Westi mänedžer lubas, et «Donda» avalikustatakse pärast kolmandat esitluspidu.