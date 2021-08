UUED TUULED ⟩ Merily ja Kirsti Timmer hakkavad kaarte panema Tartu ajaloolises hoones

«Iga uus asi on nii põnev. Ma olen jaganud juba rõõmsat uudist, et saime Korp Sakalaga mõnusalt kokkuleppele ja meil Merilyga nüüd oma vastuvõturuum Tartus, selles imelises ajalooga majas,» kirjutas Kirsti Valdstein-Timmer tagasivaatavalt. Kaardipanija rääkis Elu24-le, et leidis täiusliku vastuvõturuumi kinnisvaraportaalist. «Otsisin Tartusse vastuvõturuumi ja lõpuks tuli see õige,» lausus ta.