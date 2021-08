Dragoni kapslisse mahub 2170 kilogrammi saadetisi – kõigi seitsme astronaudi jaoks, kes praegu ISSil on. Astronaudid on ameeriklased Meghan McArthur, Mark Vande Hei, Robert Kimbrough, Michael Hopkins, Shannon Walker, Victor Glover ning Jaapani kosmoseagentuuri astronaut Akihiko Hoshide, kes on praeguse 65. ekspeditsiooni juht.