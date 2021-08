Andrus Vaarik kandideerib Lasnamäel sotsiaaldemokraatide esinumbrina

«Olen 14 aastat oma elust elanud Lasnamäel, tema kanali kallastel on mu lapsed suureks kasvanud ja see linnaosa on mulle ikka jätkuvalt hingelähedane. Vaadates, kuidas Tallinn areneb, on näha nii head kui ka halba. Paraku kõik hea ei jõua iga inimeseni,» tõdes Vaarik.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid võtab Vaariku kandideerimist väga tervitavalt. «Meil on kõigis kaheksas linnaosas inimestele tuntud esinumbrid. Võtame alanud valimiskampaaniat väga tõsiselt. Soovime, et Tallinna teed ja tänavad oleksid mugavad ja ohutud, lasteaiad ja koolid kaasaegsed ja kodulähedased ning arstiabi ja sotsiaalteenused inimestele õigeaegselt kättesaadavad ja alati heal tasemel. Need on asjad, mille nimel me järgmised neli aastat tahame linnavalitsuses panustada,» kommenteeris Kaljulaid.