Ada Marie Nelke kaotas peale vaktsiiniteemalist sõnavõttu sadu jälgijaid: prügi viib end ise välja!

Ada Marie Nelke sattus vaatama huvitavat videot teemal, kuidas vaktsiinivastased oma seisukohta argumenteerivad. «Seal räägiti, et me oleme lambad, sest me kuulame, mida valitsus käsib meil teha ja tegelikult on vaktsiin populatsiooni kontrolliks, sest meile süsitakse sisse sitta, mis meid tapab-kontrollib,» kirjutas Ada oma Instagrami loos. Naine oli vaimustuses videos ilmnenud vastuargumendist ja otsustas seda ka oma jälgijatega jagada.