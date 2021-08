Briti lauljatar Cheryl Cole (sünninimega on Cheryl Ann Tweedy) pole oma vanema venna Andrew Tweedyga aastaid rääkinud, vahendab The Sun . 41-aastane Andrew sai kunagi kuulsalt õelt 20 000 naela narkoravi tarbeks, aga on jõudnud nüüd oma elu kõige madalamasse punkti.

«Olen siin kerjanud kauem kui kolm kuud ja see on midagi, mis on mu südame murdnud,» tõdes Andrew. «Mul kuradi palju uhkust. Sellise perega, mis mul on, ei peaks ma siin olema. See on kohutav.»