Viiruste uurimise laboratooriu. Pilt on illustreeriv

Ameerika Ühendriikide Stanfordi ülikooli teadlased hoiatasid, et kuigi praegune koroonapandeemia on raske, võib olukord minna veel keerulisemaks, kuna ei saa välistada, et kuskil pääseb laborist välja inimloodud sünteetiline viirus.