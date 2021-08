Oidermaa sõnul diagnoositakse seksisõltuvust sarnaselt teiste sõltuvushäiretega. «Tavapäraselt teeb seda psühhiaater,» ütleb ta ning selgitab, et diagnoosimiseks tehakse patsiendiga kliiniline intervjuu. «Mis iganes sõltuvuse puhul tuleb selgeks teha, kuidas see elu mõjutab ja kui palju see elu häirib. Sellepärast ongi ta häire, et tavaliselt hakkab see kuidagi tavapärast elu segama. Kliinilise intervjuu põhjal saab seda määrata.»