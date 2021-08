Merilin Mälk kirjadega pommitavatele pereisadele: see pole Tinder, palun minge mängige oma lastega!

Merilin kinnitas Elu24-le, et aeg-ajalt leiab ta kirjakastist tõesti sõnumeid keskealistelt meestelt, mis on tema sõnul väga ebamugavad. «Tihti jääb mõni kiri kahe silma vahele, aga kui midagi sellist näen, olen jätnud nad tähelepanuta,» tõdes neiu. Merilini sõnul on kurb selliseid kirju lugeda, kuid kitule ta minna ei plaani. «Pole minu teha, usun, et ma pole ainuke, kellele nad siis juba kirjutavad,» sõnas ta.