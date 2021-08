PAPARATSO ⟩ Beckhamite noorim poeg ilmus kallimaga esimest korda avalikkuse ette

Briti jalgpalluril David Beckhamil (46) ja tüdrukutebändist Spice Girls tuule tiibadesse saanud Victoria Beckhamil (47) on neli last – kolm poega ja üks tütar. Nende kaks vanemat poega on juba täisealised (22- ja 18-aastane) ning õnnelikult suhtes, vahendab Mirror.