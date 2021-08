Oja väidab oma pöördumises, et Hunti pole piletivarguses süüdistatud, vaid sooviti veenduda, kas tal on pilet ikka olemas. «Arusaamatuks jääb ainult see, et Brigitte poolt näidatud panga väljavõttel on näha, et ta ostis pileti kell 20.29, aga ürituse videos on näha, kuidas Brigitte tantsib lava ees juba enne kella 20.00,» imestab korraldaja.