Chicago paarike valmistas pulma mitte ilmunud inimestele kopsaka arve

Paarike uuris külalistelt korduvalt, kas neil on plaanis tulla, kuid vastust ei saanud. Simmonsi sõnul maksid nad kuurordile iga tulemata jätnud inimese eest umbes 120 dollarit. «Kui need kaheksa inimest oleksid öelnud: «Doug, Dedra, me ei saa tulla,» oleksime seda mõistnud ja see poleks meie jaoks probleem olnud,» ütles Doug NBC New Yorkile.