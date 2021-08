Elu24 uuris teise vooru eel Sirje Kariselt, mis tunded teda valdavad. «Eks ole näha, vaatame, mis päev toob ja mis siin ikka,» nentis Karis, kes töötab Tartu linnamuuseumi direktorina. «Mina tulin kontrollima, kas minu näitus on valmis ja on kõik korras. Minul on väga tavaline tööpäev.»