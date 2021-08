PILTUUDIS ⟩ Kas Kourtney Kardashian läks paljastava kleidiga üle piiri?

Tõsielustaari jälgijatel jagus aga pilte nähes hulgaliselt arvamusi. «Liiga paljastav. Vabandust! Võib-olla sobib see ainult Itaalia tänavatele,» sõnas üks. «Kourtney näitab tervet oma keha, kuid kutt ei tohi isegi oma silmi näidata,» naljatas teine. «Jumal küll! See jama, mida inimesed selga panevad...» noomis kolmas.

Paljud märkisid, et Kourtney on Travis Barkeriga suhtes olles oma stiili palju muutnud. «Ma ei mõista su stiilivalikuid nüüd, kus sa temaga koos oled. Sa oled nii palju muutunud!» kirjutas keegi. «Ma arvan, et see oli üks kõige hullemaid rõivavalikuid,» sõnas teine naise jälgija.