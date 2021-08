ELU25 ⟩ Marek Reinaas: Andmed kui kapital

Kui kusagil oleks tarvis pikemat planeerimist ja tulevikuprobleemide ennetamist, siis seda eelkõige riigi poolt pakutavate teenuste disainimisel. Ja selle jaoks ongi tarvis andmeid koguda ja neid analüüsida. Et me ei ehitaks koolimaju sinna, kus tulevikus õpilasi ei ole. Et meie tasuta bussiliinid ei sõidaks aegadel ja kohtadesse, kuhu keegi sõita ei soovi. Et me ei kõngeks arstijärjekorras samal ajal, kui ülikoolist astub ellu järjekordne lend võimetuid haldusjuhte.

Millegipärast on ju nii, et me läheme totaalselt marru, kui peab liigsed minutid kassajärjekorras passima, aga oleme õnnelikud, kui saame tohtri juurde pärast pooeaastast kannatlikku ootamist. Põhjus on lihtne – riik ei kogu ja analüüsi piisavalt andmeid, mis nende kasutuses on.

Personaalset riiki on vaja

Riik peab oma teenuste pakkumisel kasutama palju rohkem tarkust ja nutikust, et teenused oleksid mugavamad, vähem bürokraatlikud, odavamad ja personaalsemad. Ega eeskujusid pole vaja kaugelt otsida, tasub vaadata kuidas ettevõtlusmaailm toimetab ja selle järgi oma sihte seada. Eesti peaks olema kõige parema kasutajamugavusega riik maailmas. Ja selle jaoks ei ole vaja pidada mõtetut maksudebatti ja arutada milliseid makse tõstma peaks hakkama. Rumalale ja kokku jooksnud süsteemile pole mõtet uute maksude näol raha peale kallata. Tarvis on võtta kasutusele raha asemele hoopis väärtusikum ja nutikam vara – andmed. Nii saame luua personaalse riigi.

Eestis on personaalsele riigile üleminekuks kolm väga vajalikku eeldust: me oleme väikesed, meil on digivõimekus, mis aitab andmeid kasutusele võtta ja me usaldame oma riiki. Kusjuures viimane on vaat et kõige olulisem. Sest me oleme valmis lennukis juhuslikule naabrile kogu oma eluloo ette laduma, andma pangale või telekomiettevõttele kogu info oma tarbijakäitumisest, aga riigile andmete edastamisesse suhtume ettevaatlikult. Põhjus on lihtne – me ei näe reaalset käegakatsutavat kasu, mis on andmete kasutada andmise eelduseks. Siin ongi tarvis mõtteviisi muutust: meie kui kodanike kasu on paremad ja personaalsemad teenused, bürokraativaba asjaajamine, pikk planeerimine ja allahindluse asemel tõsiasi, et mingeid uusi rumalaid makse ei kehtestata.

Parem riigikorraldus

Rahal on väärtus. Andmetel on väärtus. Kui suhtuksime andmetesse samal moel nagu rahasse, siis võiks riigi kontekstis asi paika loksuda. Me oleme ju valmis suure osa oma sissetulekust maksma riigile selle jaoks, et vastu saada teatud teenuseid. Maksude eest me ootame vastu head haridust, pädevaid arste ja isegi sõjaväeorkestrit. Kuigi meil kehtib eraomandi puutumatus, siis osa oma rahast anname riigile ilma liigseid küsimusi esitamata. Sest me saame aru, et ühiskondlik hüve kaalub üles privaatsed huvid. Sama peaks kehtima suhtumises oma andmetesse – me edastame riigile oma privaatset infot ja vastutasuks saame parema riigikorralduse ja mugavad teenused. Andmekaitsebüroole lisaks tuleb luua andmekasutusbüroo.

Muuseas, ettevõtluses see mudel peaaegu kehtib – ettevõtted edastavad kohustuslikus korras oma majandusandmeid statistikaametile ja vastutasuks peaksime saama parema ettevõtluskeskkonna. Kas me seda ka päriselt saame ja mida riik statistikaametile edastatud infoga peale oskab hakata, on iseküsimus.