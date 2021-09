Kohtus «Pealtnägijat» võitnud Ukraina ärimees saate mõjust: kuhu ma ka ei pöördunud, olin nagu mustas nimekirjas

Lunin oli enne «Pealtnägija» loo avaldamist Eestis tegutsenud juba üle kümne aasta. Ärimehe sõnul tuli ta Eestisse 2007. aastal. «Otsus oli seotud oli sellega, et Eestis on äri jaoks hea keskkond, maksude seadusandluse suhtes ja fiskaalpoliitika osas,» selgitas Lunin ja tõi plussina välja ka selle, et erinevalt Venemaast ja Ukrainast ei sekku siin riik äritegevusse.