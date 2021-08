Alar Karise poeg Kristjan: õnneks on nüüd veidi aega, et atra seada

Tehvandi spordikeskuse juhatuse liikme Kristjan Karise sõnul väga suurt üllatust siiski tänasest polnud, sest oli aimata, et isa tõepoolest presidendiks võib saada. «Nüüd on tulemus käes ja õnneks on mõni aeg aega, et atra seada,» naerab ta ja lisab, et tema puhu isa uus ametikoht mingeid elukorralduslikke muutusi ei too ning pigem muutub ema Sirje elu, kes peab järgmist viit aastat silmas pidades mingid otsused tegema.