PILTUUDIS ⟩ Silmapete! Justin Bieber sai Hollywoodi reklaamtahvlil naismodelli jalad

Pilte reklaamist postitati ka sotsiaalmeediasse, et pakkuda internetirahvale kõhutäis naeru. Humoorikas apsakas jõudis Twitterisse, kus lõbusat pilti sõpradega jagati. Esimese hooga paistis paljudele, et Bieber demonstreerib reklaamtahvlil oma treenitud jalgu, kuid nii see siiski ei olnud.