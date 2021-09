Liina on «Armastuse malevas» see tüdruk, kes soovib alati tähelepanu keskpunktis olla

Liina on noor naine, kes armastab väga tähelepanu keskpunktis olla. Eks ta oma valju hääle ja tantsuoskusega seda saavutada suudabki.

Naise sõnul on ta väga suur suhtleja ja tõmbab seetõttu ka palju noormehi ligi, kuid igaühega see valiv neiu kaasa ei lähe. Ka suhteid on tal väga vähe olnud, kuigi pealtnäha viks teisiti arvata.