KLEEPSUDRAAMA ⟩ Mustamäel flaiereid jaganud sotsid: keskerakondlane Lauri Laats ülbitses, sinatas ja patsutas!

Laupäeva hommikul jagasid sotsiaaldemokraadid Mustamäe turul flaierid. «Aktsiooni lõpus astus meie juurde linnaosavanem Lauri Laats, kes käitus meiega nagu mõisahärra oma moonakatega – ülbitses, sinatas, patsutas, käskis meil postidelt eemaldada sotsiaaldemokraatide logoga kleepsud,» kirjutas Kirill Klaus. Tema sõnul on erakond korduvalt selgitanud, et nemad kleepse kleepinud ei ole ja eemaldama peaksid need inimesed, kes seda tegid.