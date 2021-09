Meie päikesesüsteemis on kaheksa planeeti. Kuigi varem oli neid üheksa, visati Pluuto välja, kuna see on pigem kääbusplaneet. Juba mõnda aega on astronoomid ja astrofüüsikud arvanud, et tegelikult on veel üks planeet, sest sellele viitavad nii arvutused kui meie süsteemi ääreala kummaline gravitatsioon.