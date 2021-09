KOHATU? ⟩ Antsla koolijütsid näevad kooli minnes «Septembris ei joo» reklaami, millega lubatakse paremat seksi

Iga-aastast kampaaniat korraldab tervise arengu instituut. ««Septembris ei joo» kampaania eesmärk on jõuda võimalikult laia sihtrühma ning elanikkonnani, saada kätte ka väiksemad piirkonnad. Antslas on ainult üks piilarist reklaamikandja, mis on suunatud kogukonnale – inimesed, kes seal elavad, töötavad, selles piirkonnas liiguvad,» rääkis tervise arengu instituudi terviseturunduse keskuse projektijuht Karin Kilp Elu24-le.