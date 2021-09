Anete kirjeldas teisipäevaõhtuses postituses, kuidas sai nutvalt tütrelt telefonikõne. «18.15 pidi Aleksa tulema Kanepist vanaema juurest koju Võrru Taisto bussiga, kuid selgus, et bussi peale teda ei võetud. Miks? Bussijuht ütles, et tema raha on liiga katkine, ja otsustas lihtsalt lapse bussist maha jätta, isegi mõtlemata sellele, kas lapsel on võimalus saada millegagi koju,» kirjutas ta Facebookis.