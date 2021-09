Vibraator. Pilt on illustratiivne.

Eesti brändi ning e-sekspoe Naked Love loojad Tiina-Mall Vannastu ja Riina Ries külastasid hiljuti koomik Louis Zezerani taskuhäälingut. Vannastu ja Ries rääkisid, kuidas naiste seksuaalsus on Eestis siiani tabu ning sellest eriti ei räägita. Lisaks tuli jutuks, et nad ei saanud pangas ettevõtte kontot avada, kuna täiskasvanute meelelahutusega tegelevad ettevõtted on riskantsemad.