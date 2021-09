Lapsevanem (nimi toimetusele teada) kirjeldas Elu24 toimetusele pettumust, kui nägi eKoolis kohatut reklaami. «Kui Facebook näitab mulle restaureerimise ja aiandusteemalisi uudiseid, mis mind huvitavad, siis veidral kombel eKool, mis peaks piirduma haridusteed edendavate pakkumistega, nagu näiteks kultuurisündmuste reklaamiga, on lubanud ebasobiliku sisuga reklaami töökeskkonda,» rääkis naine.

«Kõik saavad aru, et see on ebasobilik reklaam,» sõnas naine, kelle sõnul ei tohiks koolihaldussüsteem ja alkohol käsikäes käia.