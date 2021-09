VIDEO ⟩ Kõigile on mõeldud! Liis Lemsalu kontserti saatis Tartu tarkusepäeval viipekeele tõlk

«Tarkusepäeva korraldame Tartu Noorsootöö keskuses igal aastal, kuid sellel aastal oli kogu programm ka tõlkega. Me teeme pidevalt tööd selleks, et kõik noored saaksid olla kaasatud ja viipekeelse tõlke võimaldamine on üks osa sellest, et kõik võrdselt sündmust nautida saaks,» rääkis Tartu Noorsootöö keskuse arendusjuht Mariliis Maremäe Elu24-le.

«Lisaks on meil keskuses ka viipekeelne noorsootöötaja ja tema kaasatus on meile samuti ülimalt oluline. No ja olgem ausad, et tõlkide töö kontserdil on muljetavaldav ja see pakub tõesti lisaväärtust!» tõdes Maremäe.