ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Afganistani kadunud miniseelikud ja rõõmsad tüdrukud

Kabuli, Afganistani pealinna, on ülistatud mitmetes hipilugudes ning internetis levib tohutute kogustena pilte sealsete 1960ndate "õnnelikest aegadest". Eriti torkavad silma rõõmsad miniseelikutes tütarlapsed, see on võrreldes tänasega justkui teine planeet. Paljude vabameelsete tegelaste jaoks oli toonane Kabul ja Afganistan üks "palverännakute" paikasid, kindlasti andis selleks põhjust lahke atmosfäär, aga mitte vähemtähtsaks faktiks ei kujunenud kergelt kättesaadav oopium – nagu siis, nii on Afganistan ka täna üks juhtivaid oopiumimaid. Selles mõttes on sõda narkootikumide vastu seal täiesti lörri läinud, veel enam, mitmed teadlased on maininud, et pidev abi Afganistani põllumajandusele vaid suurendas moonipõldude ning välja viidava oopiumi hulka. Aga heidame põgusa pilgu riigi lähimasse ajalukku.

1920ndate aastatel hakkas senini omavahelistes klannisõdades käärinud Afganistan, kus põrkusid Vene ja Briti impeeriumide huvid tasapisi rahunema. 1926. aastal sai Afganistanist taaskord kuningriik.

Pärast suurt Euroopa ringreisi 1928. aastal pöördus Amanulla-Khan tagasi kodumaale. Olles nähtu ja kogetu mõju all, alustas ta kultuurilist revolutsiooni Afganistani moderniseerimiseks. Ta kohustas Afganistani elanikke kandma euroopalikku riietust. Samal ajal ilmus foto tema abikaasast katmata näoga ja euroopalikus kleidis. Väikeste tagasilöökidega oli Afganistan täiesti vaba – eriti võrreldes tänasega – kuni 1973. aastani, mil monarhia kukutati ning kuulutati välja vabariik. Ometi ei lõpetanud ka monarhia varisemine kohest vabaolekut, see juhtus alles 1978. aastal, mil võitluses radikaalsete moslemite ning kommunistide vahel Nõukogude Liit riigile oma "abistava käe" sirutas.

Mis aga toimus veel varem?

Vene ja Briti impeeriumi vahel toimus 19. ja 20. sajandi alguses geopoliitiline võitlus mõjusfääride pärast Lõuna- ja Kesk-Aasias. Selle võitluse geograafilise puhvrina joonistati maakaardile Afganistan. See territoorium on taas täitnud maailma ajalehtede esiküljed, raadio ja televisiooni. Metsik maa, kus inimesed mägede vahel orgudes elavad samamoodi nagu nende esivanemad 16. sajandil. Kui parajasti ei ole silmapiiril ühtegi sissetungijat, kelle vastu võidelda, võetakse kiiresti üles kodusõda, et omavahel suhteid klaarida. Arvukad rahvusgrupid ja eraldatud hõimud on pidevale käärimisele heaks pärmiks.

Niipea, kui väljastpoolt on püütud importida mõnda ideoloogiat, mis on rikkunud hõimude omavahelist habrast tasakaalu, on alanud püsivam kodusõda või interventsioon.

Kui inglased üritasid 99 aastat edutult Afganistani vallutada, jäeti see maa mõneks ajaks peamiste geopoliitiliste mängude harrastajate poolt rahule. Ja õigesti tehti, sest Afganistani territooriumi asustavad hõimud elasid segamatult oma elu ja omal moel said nad ka hakkama. Muidugi, omavahelist verevalamist tuli ikka ette. Niipea, kui väljastpoolt on püütud importida mõnda ideoloogiat, mis on rikkunud hõimude omavahelist habrast tasakaalu, on alanud püsivam kodusõda või interventsioon. 1979. aastal sekkus Nõukogude Liit sotsialismi ehitamise sildi all, sai lüüa ja pidi 1989. aastal Afganistanist oma väed välja tõmbama. Vastureaktsioonina haaras riigis võimu peamiselt puštude islami äärmusrühmitus Taliban. Afganistani Islami Emiraadile avaldas relvastatud vastupanu nn Põhja-Allianss, mis tegutses riigi põhjaosas peamiselt tadžikkidega asustatud alal.