KUULA ⟩ ABBA tuleb tagasi uue albumiga ja lubab seninägematut kontsertelamust

Rootsi popmuusika käilakuju ABBA tuli taas kokku ning üllatas fänne kahe uue singliga: «I Still Have Faith in You» ja «Don't Shut Me Down». See pole aga kõik - vanameistritelt on oodata tervet albumitäit uusi lugusid. «Voyage'i» nime kandev kauamängiv tuleb välja 5. novembril.