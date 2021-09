Vennad ja nende 17-aastane õde haigestusid pärast seda, kui nad olid käinud seenel ja korjanud Podkowa Leśnas asuva vastuvõtukeskuse lähedasest metsast väga mürgiseid rohelisi kärbseseeni (lad Amanita phalloides). Teadmata, mis seened need on, pistsid lapsed need suhu, teatab afp.com.