Heelia Sillamaa emaduse rasketest külgedest: kord hoidsin kaks tundi pissihäda kinni

Heelia Sillamaa arutles koos «Õhtu!» saatejuhtidega muutuste üle, mis kaasnevad lapse saamisega. «Oma isiklikku ruumi enam ei eksisteeri. Ma lähen pissile – poeg on kaasas. Ma lähen duši alla – poeg on kaasas,» naerab Heelia.

Samuti ei saa noor ema paratamatult käia kõigil pidudel. «Mitte et ma tahaks emana tohutult käia kuskil suurtel pidudel, pigem ongi nii, et selleks, et teatrisse minna, pead leidma selle lapsehoidja. Ja kõik teised ju kõrvalt käivad igal pool,» nentis Heelia ja lisas, et sotsiaalmeediast näeb ju pidevalt, mida teised teevad ja kus käivad.