Nüüd on aga Juri elus veel üks «kaunike»! Musklimees avaldas, et leidis ööklubist endale uue armastuse. «See on ööklubi suitsuruumi suur tuhatoos,» avaldas Juri oma Instagramis augusti lõpus. «Alguses tegin sellega koos vaid pilte, kuid siis tekkis mul selle vastu külgetõmme. Tahtsin seda puudutada, nuusutada,» kirjeldas musklimees.