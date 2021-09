VIDEO ⟩ USA lennujaamas püüdis pilke blondiin, kes kandis maski, aga unustas riided maha

Heledapäine naine suundus lennukile militaar-rohelistes bikiinides - vaatepilt, mida iga päev ei näe! Kuigi pole teada, millise lennujaamaga tegu on, jagas videot Ameerika Ühendriikide odavlennufirma @Humans of Spirit Airlines konto. «Kui sul on lõunal basseinipidu, kuid pead kell neli lennukile jõudma,» naljatati video juures.

Mitmed viskasid nalja, et turvakontrolli saab nõnda muretult läbida, kuna ilma riieteta on keeruline midagi varjata. «Vähemalt on tal mask ees! See on ainus mis loeb,» naljatas üks. «Kas ta tõesti ei võtnud reisile minnes üldse riideid kaasa?» mõtiskles teine. «Mida küll turvatöötajad arvasid? Kas ta tõesti pääses lennukile?» mõtiskles kolmas.