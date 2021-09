Allan Roosileht ABBA uuest tulemisest: mingit väsimust pole!

Rootsi popmuusika käilakuju ABBA tuli taas kokku ning üllatas fänne kahe uue singliga: «I Still Have Faith in You» ja «Don't Shut Me Down». See pole aga kõik – vanameistritelt on oodata tervet albumitäit uusi lugusid. «Voyage'i» nime kandev kauamängiv tuleb välja 5. novembril.

40 aasta järel viimaks kokku tulnud Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ja Björn Ulvaeus ei jäta aga ka elusa muusika fänne tühjade kätega. Nimelt tulevad juba sügisel müügile piletid kontserdisarjale, mis algab 2022. aasta mais Londonis uuel Abba Arenal.

«Nii tore oli jälle kambaga koos tegutseda,» rõõmustas Lyngstad. «Ma olen nii rahul sellega, millega hakkama oleme saanud,» lisas ta. «Nende esitus oli täiesti jalustrabav,» kiitis aga Ulvaeus bändikaaslasi. «Ma arvan, et Fridi ja Agnethat uuesti laulmas kuulda on võrreldamatu kogemus.»

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog and Bjorn Ulvaeus FOTO: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Allan Roosileht: ma pole nii suur ABBA fänn

«Mina kuulasin hea meelega ja olin väga põnevil, et mis tuleb. Pean tunnistama, et seda esimest lugu kuuldes — kõik oli kuidagi nii armsalt ja ABBA-likult kokku pandud,» kommenteerib raadiohääl Allan Roosileht «Ringvaate» saates.

Kuigi paljude arvates on ABBA liikmed natuke väsinud häälega, siis Allani meelest mingit väsimust pole. «Nad poleks teinud uusi lugusid. «I Still Have Faith In You» lugu on perfektne, väga ilus. See sisaldab vana ABBA-t.» Raadiohääl tunnistab, et looga on püütud sügavust mõõta. «Nad on seda ise öelnud, et justkui oleks lugu neist.»

«Nad saavad stuudios väga hästi läbi ja neil olevat olnud deja vu tunne, et kõik see aeg on tagasi. Muidugi nad igatsesid seda aega, sest see oli väga ilus. Seal oli palju madistamist ja reisimist,» leiab ta.