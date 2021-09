Andrei Novikov punastest rattateedest: tegemist on maailma parima praktikaga

Tallinna tänavatele on tekkinud sõidu- ja kõnniteedele punased vaibad, mis on mõeldud just inimestele, kes soovivad linna ohutult ratta seljas läbida. «Ringvaade» uuris tänaval, mida inimesed uuest lahendusest arvavad.

«Kindlasti peaks kasutama rahulikumat värvi ja nii suurt tsooni võtta jalakäijatelt ära ei ole õiglane, sest jalakäijaid on suhteliselt väga palju, aga jalgrattureid on harva,» märkis jalakäija Helju, kes usub, et ühe meetri laiusest teest aitaks küll.

Rattasõitja Siim ütles, et praegune lahendus on parem, kui eelmine. «Meil ei ole lihtsalt teistel liiklejatel, jalakäijatel harjumust neid tsoone eraldi kasutada,» arvab Siim, kes on varasemalt bussirajal rattaga sõites ka bussilt löögi saanud. «Meil on Tallinnas nii suured laiad autode magistraalid, et asi ei ole autodelt ruum ära võtta, vaid et ta tekitaks ohutu uue ruumi liikumiseks.»

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov selgitas, et kui ei ole selget tähistust, siis käivad inimesed tõesti rattarajal ja ratturid vaatavad, kust mahuvad ning on sunnitud tegema slaalomit. «Kohati see slaalom neil ka ei õnnestunud. Tänase märgistuse eesmärk ongi anda selgem signaal, et siin on ühele mõeldud sõiduruum ja teisele mõeldud suur.»