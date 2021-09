Helle-Moonika Helme: Ma arvan, et me ei lähe Kallasega sellises situatsioonis kohvi jooma

Tänases saates külastas saatejuht Mart Normet EKRE naispoliitikut Helle-Moonika Helmet. Nende kohtumispaigaks juulikuu kuumas suvepäevas oli Helmetele kuuluv suur roosa mõis Läänemaal Suure-Lähtru külas.

Seda mõisa on võimalik külastada kõigil ja tihtipeale käiaksegi seal suurte gruppidega ning seda lausa soomest. Kui Moonika saatejuhile mõisa tutvustama hakkas, naeris ta, et alustab temaga juttu nagu lindilt, sest turismigruppidele just nii ta mõisatutvustust teeb.

«See maja on ehitatud aastal 1775 aastal Karl Gustav von Baranoff poolt oma pojale pulmakingiks ja ehitati valmis kolme aastaga» alustaski ta oma jutustust mõisast ja arvab, et selline žest seesuguselt isalt oli tore.

Helmed on seda mõisa omanud aga 25 aastat ning Moonika sõnul oli mõisa ümbrus üpriski halvas seisus ning tööd jätkus neil kauemaks. Enne peauksest sisse astumist uhkustas naine ka hästi säilinud uksega, mis säilis tänu sellele, et oli plekiga üle löödud.

Uksest sisse astudes vaatasid vastu aga kaunid puhvis kleitidega mannekeenid. «Need on 60-ndate aastate Kaubamaja mannekeenid, enam selliseid ei saa, nüüd on ju need sootud,» imetleb Moonika mannekeene.

Lõpuks jõquti mõisatuuriga ka ühte suurde saali, kus seisis ka üks suur Estonia klaver. Moonika polnud kade ja demonsteeris ka oma lauluhäält.

Moonika rääkis saatejuhile, et mõisas kummitab lausa, kuid ei pidavat neid kartma. «Kui ma olen üksinda, siis mul on hea meel kuulda, et keegi veel kodus on,» lisas ta.

Saate teises pooles istuti aga maha ja saatejuht intervjuueeris naispoliitikut ka veidi tõsisematel teemadel.

Moonika enda sõnul poliitikas haiget saanud ei ole ning end ministrikohal ette ei kujuta, kuid kui vaja, lubab teha seda täie pühendumusega. Ta kirjeldab end kui naist, kes teeb asju tõsiselt ja pühendub nendesse sada protsenti.

Saatejuht küsis Moonikalt, et kas ta ka oma abikaasale tema sõnavõtte pahaks paneb, vastas naine kinla ei. «Mina loomulikult nii ei räägi, aga see on tema stiil. Igal ühel on oma erinev väljendusstiil ja see on normaalne,» selgitas Moonika.

«Mina ei lähe veebikoosolekul palja tagumikuga kraanikausi äärde asjatama, aga näe mõni siin läheb. See on tema stiil,» viskas Moonika ühe terava noole siiski Jürgen Ligi Pihta.

Moonika sõnul on kristlasena poliitikas mõnevõrra lihtsam olla ning oma sõnavõtte isiklikuks ei pea. «Kui ma oma poliitiliste oponentidega pean mingisuguseid maailmavaatelisi debatte, võib tunduda, et ma esitan kellegile mingeid õelaid küsimusi- siis ma ei ründa teda kui inimest , ma ei võta teda, et ta on minu vaenlane. Selles ei ole midagi isiklikku, ma teen seda asja, mis mulle on teha antud selles situatsioonis.»

Selle peale, küsis saatejuht Normet kohe, et kas naine Kaja Kallasega kohvi jooma läheks. Sellele küsimusele andis Moonika vägagi poliitkorrektse vastuse, arvates, et Kaja Kallas võttis omale seisukoha EKRE suhtes päeval, mil sai Reformierakonna esinaiseks. «Ta pani selle laua peale ja ütles niimodi: «EKREga never, ever. EKRE on vaenlane, punkt ja kõik. Ta positsineeris end ära,et ma arvan et mei lähe kohvi jooma sellises situatsioonis praegu kus me oleme,» viskab Moonika palli Kallase väravasse.

Moonika loodab, et 2031. aastaks on Eesti kui rahvuriik säilinud võimalikult ligilähedaselt sellele mis ta praegu on. «Ma tahan, et Eesti oleks Eesti,» ütles ta saate lõpus.