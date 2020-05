Sünne Valtrist Marco Tasaseni: Eesti staarid on leidnud uutmoodi sissetulekuallika

Hiljuti kirjutas Elu24, et varasemalt aktifotode müümisega tegelenud modell ja tõsielustaar Merylin Nau on asunud tasu eest valmistama tervitusvideoid. Kui Nau müüb oma videoklippe välismaise veebisaidi Patreon kaudu, siis kavalad ärihaid on valmis saanud ka kodumaise videotervituste lehega Tervitused.ee.



Iga staari hind on lehel erinev. Kõige krõbedama summa ehk 50 euro eest saab tervitusi tellida Uudo Sepalt, Sünne Valtrilt, Laura Põldverelt, Hannes Võrnolt, Nõid Nastjalt, DJ Märt Rannamäelt, Merilin Mälgalt, teledoktor Viktor Vassiljevilt ja Ott Kiivikaselt. Kulturisti tütre Christin-Amani videotervitus maksab 40 eurot, ent veebisaidi kõige soodsamat hinda pakub blogija Mallukas Mariann Treimann, kes lubab ülilaheda tervitusvideo teha vaid 10 euro eest! ka Merylin Nau tervitused välismaise lehe vahendusel jäävad Mallukaga samasse hinnaklassi ehk «Rannamaja» staarilt saab personaalse video 15 euro eest.





FOTO: Kuvatõmmis / Tervitused.ee





Eile teatas kirjamees Hillar Kohv, et temalt saab samuti tervitusi osta. Umbes minuti pikkuse video eest küsib ta 25 eurot. Aga juba ammu enne teda ja kõiki teisigi on tervitused rahaks teinud popikoon Marco Tasane. «Need on õnneks odavad – need ei ole kallid,» seletas sõustaar Comedy Estonia podcastis «Külapood Kodus». «Kuna praegu on see kriisiaeg, siis ma võtan pisut vähem – 25 eurot. Muidu võtan ma natukene rohkem ja tegelikult see pole palju, kui näiteks kaks inimest omavahel klapivad. Tasuta teen ma ainult väga heale sõbrale.»