Ralliäss Jari-Matti Latvala vara: kodu Helsingis, suvila Puumalas ja Lexus - see on kõik, mis mul on!

Soome maksuamet taotleb Latvala varade külmutamist: maksmata maksude katteks soovitakse arestida Latvala kinnistud: tema Helsingi kodu ja Puumalas asuv suvekodu, samuti 35-aastasele rallimehele kuuluv Lexus RX450.

«See on kõik, mis mul on. Detailidesse ma ei lasku,» ütles Latvala.

Protsessi käigus ei või maksuamet Latvala vara edasi müüa.

Latvalal ja maksuametil on erimeelsused on mehe permantse elukoha osas. Eelmisel aastal MM-ralli täishooaja kaasa teinud Latvala on elanud alates 2009. aastast Monacos ja olnud Soomes piiratud maksumaksja staatuses.

Soome rallimees on juba maksuameti otsuse kohta esitanud vaide ning ootab lõplikku otsust. Oma õiguste kaitseks on ta valmis kohtusse minema.

«Tahan, et valitseks õiglus. Lähen kasvõi kohtuni välja. Ja kindlasti pöördun apellatsioonikohtusse, see on pikk protsess,» täiendas Latvala IS-is ilmunud informatsiooni Iltalehtile.

«Nad näevad asja teisiti, kui mina. Enda arvates olen elanud välismaal, kuid nende seisukoht on, et olen liialt palju aega olnud Soomes,» selgitas Latvala.

Latvalale on situatsioon väga rängalt mõjunud.

«Stress on meeletu. Palju on magamata öid, kogu aeg mõtlen nende asjade peale ja üritan mõttes lahendust leida. Ei soovi kellelegi sellist kadalippu läbida. Teadmatus on kõige hullem. Kui asjades pole selgust,» rääkis Latvala.

Iltasanomate andmetel puudutab maksuvaidlus 2014-2015 aasta maksuperioodi ja maksuameti nõude kogusumma ulatub kuni viie-kuue miljoni euroni.