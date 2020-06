Uus väljakutse! Koolipinki naasnud reket otsib suveks praktikat

«Tegemist on pooleli oleva haridusega. Esimene kursus, finantslahenduste juhtimine,» avaldas hiljuti eksamite kallal pusinud reket täna R2 hommikuprogrammi saatejuhtidega vesteldes. Muusik selgitas, et antud eriala suundus ta õppima uudishimu pärast: «Tahaks natuke maailmast paremini aru saada, õppida ja teadmisi ammutada.» reketi sõnul pole välistatud ka see, et ta selles valdkonnas ühel päeval töötle asub. «Välistatud küll mitte miski, ütlen ausalt. Ja kui keegi kuuleb ja tahab mulle finantsalast praktikat pakkuda, siis holla!»



Just kool on ka üks põhjustest, miks reket lõi hiljuti käed plaadifirmaga Universal Music. Välja arvatud esimene album «Kajapark», mille Legendaarne aastal 2008 välja andis, on ta alati kõik ülejäänud asjad ise välja andnud, kuid nüüd on muusik enda sõnul jõudnud sellesse arusaama, et tahaks edasi liikuda. «Üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele,» nentis mees mõned päevad tagasi Elu24 veergudel avaldatud intervjuus. «Ma arvan, et plaadifirma on see, kes on nii paljude asjade eest juba enne hoolitsenud, et ma ei pea enam kõigega tegelema ja ma ei viitsigi. See kontrollifriik minus on kustunud ja ma lasen sellel protsessil lihtsalt kulgeda. Ma tean, et leibel töötab, asjad on aetud, kuupäevad on paigas ja see on kõige olulisem. Varasemalt on see olnud niimoodi, et muusika on mu täiskohaga töö. Ma igat disaini ja asja kontrollin ning kaalun ja mõtlen, aga ühel hetkel sai neid e-maile veidi liiga palju ning ma mõtlesin, et ma annan natukene siis käest ära. Usun, et see partneri valik on õige – eks me näeme siis, kui tulevad tulemused!»