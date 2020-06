Sky Plusi programmijuht Kivisaare ümber lahvatanud skandaalist: väljapressimistega tulemust ei saavuta

USAs toimuvate politseivägivalla- ja rassismivastaste massirahutuste valguses on üha enam hakatud tähelepanud pöörama ka Eestis valitsevale rassismiprobleemile. Eriti karmi kriitika alla on sattunud raadiohääl Alari Kivisaar, kuid Sky Plusi programmijuht Vaido Pannel usub, et tema kolleegile on tehtud liiga.