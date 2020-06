«Kodutunde» saatejuht Rasmuse juhtumist: ka meid pandi karantiini

«Siis pandi ka meid karantiini. Rasmus jäi ootele kuid see ei tähenda, et pere osas tööd ei käinud,» rääkis Lahe Elu24-le.

Anneli Lahe edastas Elu24-le ka sõnumi sisu, mis 10. mail pereisale saadeti. «Tere Toomas, Olen Aivar Kodutundest. Kuidas teil läheb? Kas teil on selgunud millis trenazööri oleks Rasmusele vaja? Või peaksime teie füsioterapeudiga selles osas konsulteerima? Et sel juhul oleks meil vaja seda kontakti vaja. Hakkaksime siis vastavalt tegustema!"Sms on täiesti telefonis olemas. Jääb arusaamatuks, miks Lastefond enne ei võtnud vaevaks uurida, mis seisus olukord on.»

«Mis puutub Lastefondi poolt tellitud trenazööri, siis tekib minul küsimus, kas see on siis Lastefondile annetatud rahade sihtotstarbeline kasutus? Siiri Ottenderi (Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi juhatuse liige - toim.) üks kõne produtsendile oleks sellise asja ju ära hoidnud?» küsis Anneli Lahe.

«Kodutunde» produtsent Kristi Loigo ei vastanud Elu24 poolt talle saadetud küsimustele, kas tegemist oli arusaamatusega ja kuidas kavatsetakse nüüd Rasmuse puhul käituda, sest jõulusaates korjati raha just poisile vajamineva trenažööri tarbeks, mis on nüüd aga hoopis Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetustega ostetud.

«Mis puutub Kodutunde meeskonna edasistesse tegevustesse, siis siinkohal oleme me kõik ootel ja loodame, et kõigil jagub tervet mõistust ning Kodutunne saab jätkata õige pea,» selgitas Lahe.

Lastefondi juhatuse liikme Siiri Ottender-Paasma kommentaar

«Jah, ma küsisin Loigolt korduvalt, millal saab Rasmus trenažööri? 19. veebruaril saadetud küsimusele ta («Kodutunde» produtsent Kristi Loigo - toim.) enam ei vastanud,» selgitas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma Elu24-le.

«Kodutunde» saatejuhi Anneli Lahe poolt õhku visatud küsimusele, kas Rasmusele trenažööri ostmine on Lastefondi rahade sihipärane kasutamine, vastas Ottender-Paasma, et on küll.

«Kindlasti on see sihipärane kasutamine, kuna Lastefond on loodud parandama haigete laste ravitingimusi ja me oleme erinevaid abivahendeid muretsenud paljudele lastele. Trenažööri vajadust kinnitasid Lastefondile erinevad spetsialistid, teiste hulgas füsioterapeut ja toetamise kinnitas kuueliikmeline nõukogu,» vastas Ottender-Paasma.