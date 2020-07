Kui paljud tahavad armurõõmust oma kallima nime lausa kõva häälega karjuda, siis avaliku elu tegelased peavad neid samme tehes veidi ettevaatlikumad olema. On muidugi neid, kes kostitavad igapäevaselt oma jälgijaid armastust täis sõnumite ja kaadritega, kuid leidub ka neid, kes on ilma suurema kärata olnud suhtes juba aastaid.

Mai Palling



Mida aeg edasi, seda kidakeelsemaks on muusikust teleajakirjanik meediaga suheldes muutunud. Kui poliitiku abikaasana jagas naine siin-seal siiski kommentaare, siis pärast Kalle Pallingust lahutamist on ta võtnud kindla seisukoha, et oma eraelu ta ei kommenteeri. Ka siis, kui selgus, et Mail on pärast lahutust tekkinud juba uus silmarõõm – ärimees Margus Kangro – ütles Palling Elu24-le napisõnaliselt: «Oma eraelu ei kommenteeri ma üldse.» Mai Pallingu ja Margus Kangro perre sündis sel kevadel laps.



Marko Reikop. FOTO: Estonia teater/Pressimaterjalid



Marko Reikop



Korduvalt erinevates küsitlustes parimate saatejuhtide nimistusse jõudnud Marko Reikop on oma teravate pihtide vahele võtnud pea kõik Eesti staarid, ent enda eraelust mees nii naljalt ei räägi. On teada, et 00ndate keskpaigas nautis Reikop õnne toonase geiklubi Angel mänedžeri Reimo Metsaga ja pärast lahkuminekut kurameeris teleajakirjanik ühe Jõgevalt pärit noormehega, kuid sellega kogu värskeim info tema armuelu kohta ka piirdub.



Modell Carmen Kass oli Massimo Parisi asutatud Baltic Model Managementi kaasomanik. FOTO: FOTO: Konstantin Sednev



Carmen Kass



Eesti esimene supermodell on üks neist staaridest, keda õnnestub usutleda vaid vähestel ja haruharva. On teada, et varasemalt mitmete välismaiste ärimeestega suhetes olnud modell leidis 2015. aastal südamekaaslase hoopis kodumaa pinnalt. Kass küll pole senini oma suhet ei sotsiaal- ega kõmumeedias kinnitanud, kuid tema äi Raimo Kägu sõnas toona, et poeg on oma pruuti ka perele tutvustanud ning Kass on jätnud endast positiivselt targa naise mulje. Samuti on kaunis paar jäänud üheskoos seltskonnaüritustel pildile.





Tommy Cash Telliskivi tänaval. FOTO: Eero Vabamägi

Tommy Cash



Skandaalne räppar oli pikalt koos lauljatar Nancy tütar Anna-Liisa Himmaga, kes alustas 2014. aastal ka Cashi manageerimist. Anna-Liisa oli ka üks põhjuseid, miks Tommy Cashist rahvusvaheline staar sai. «Me alustasime seda projekti koos ja läbi nende aastate oleme kahekesi täitnud mitte lihtsalt artisti ja manageri rolle, vaid oleme kõik ise teinud – alates videote monteerimisest lõpetades rahvusvahelise bookinguga,» rääkis Himma koostööst. Kaks suve tagasi andis Tommy Cas teada, et koostöö Himmaga on lõppenud. Hiljem selgus, et paar on läinud lahku ka eraelus, kuid kumbki osapool seda ametlikult ei kinnitanud. Mõni aeg hiljem hakati räpparit seostama vene lauljatari Katja Kischuckiga – noored muusikud isegi petsid nii siinset kui ka piiritagus meediat, korraldades uhked pulmad, mis hiljem osutus vaid ka kavalaks promotrikiks. Kuna Cashile ei meeldi väga oma armuasju ekspluateerida, siis pole teada, kas ja kellele tema süda hetkel kuulub.

Anu Saagim FOTO: Marko Saarm/Sakala



Anu Saagim



Bravuuritar Anu Saagim on üks intervjueeritavamaid staare Eestis, kes julgeb kommenteerida pea igat teemat. Siiski on üks teema, mida naine väga detailselt tänasel päeval ei kommenteeri – tema armuelu. Anu võib tunde rääkida seksist, kuid oma südameasjad hoiab ta pigem enda teada. 90ndate keskpaigas abiellus ta soomlasest disaineri Ristomatti Ratiaga, ent 2016. aasta veebruaris teatasid mõlemad, et on lahutuspaberid sisse andnud. Viimastel aastatel on teda erinevate meeste seltskonnas nähtud, kuid tõelist armastust pole Anu senini leidnud...või vähemalt nii palju, kui meedia sellest teab.

reket FOTO: Remo Tõnismäe



reket



Veebruaris läksid liikvele sahinad, et räppar reketi ehk Tom-Olaf Urbi südame on võitnud Eesti tennisetipp Anett Kontaveit. Kumbki pole suhet soovinud kommenteerida, kuid muusikut on korduvalt nähtud sportlase mängudele kaasa elamas ja Anett lõi kaasa ka reketi sügisel ilmunud singli «Hetked» muusikavideos, mille võtetel olevatki armuleek süttinud.





Elina Born FOTO: Mihkel Maripuu

Elina Born



Eesti ühe kaunim lauljatari puhul ei tea kunagi, kas temaga on lööki või mitte, sest ka Elina eelistab oma armuelust pigem mitte avalikult rääkida. Lauljatar andis 2018. aastat ära saates romantilise pildiga teada, et on leidnud endale uue kaaslase. Kuna pildilt polnud aga noormehe nägu näha, hakkasid põnevil fännid rõõmusõnumist kuuldes naljaga pooleks spekuleerima, kes võib Borni väljavalitu olla: Jüri Pootsmann, nublu, Tommy Cash, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Pearu Paulus, Nöep või Stig Rästa? Ka loetud päevad hiljem Kanal 2 uudistesaates «Reporter» oma laulu «Tagasi me» promodes ei soovinud Elina saladusloori kergitada. «Austusest tema vastu ma ei avaldaks seda (mehe nime), aga ta ei ole tuntud inimene. Ta ei ole selles valdkonnas tegutsev,» rääkis Elina. «On pakutud väga palju ja spekuleeritud. Ei ole nublu,» lisas ta naerdes. Pea pool aastat hiljem jagas Elina siiski sotsiaalmeedias haruldast klõpsu, millel mugavalt kallima kaisus peidus on.

nublu FOTO: Ken Mürk

nublu



Eesti esiräpparit on vaid vähestel ajakirjanikel õnnestunud intervjueerida ja seega pole tema muusikaväliste tegemiste kohta just väga palju teada. Tema identiteeti hoiti pikalt saladuses, rääkimata veel tema eraelu puudutavatest detailidest. Hetkel võib rahvas tema armuelu kohta teha vaid lüürikast lähtuvaid järeldusi.





Liis Lemsalu FOTO: Instagram

