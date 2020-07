Riiast pärit Chris Noah on saanud üheks armastatuimaks artistiks tema kodumaal Lätis. Nüüd, kus tal on vöö vahel mitmed kodumaised hitid, asub Chris Noah maailma vallutama. Chrisi on ümbritsenud muusika juba varajasest east – tema isa on muusik ja ema on lauluõpetaja. Võib öelda, et tema tulevik oli talle ette määratud juba enne kõndima õppimist. Kui ta sai 20-aastaseks, salvestasid Chris ja tema vend tema esimese singli «Had It All», millest sai koheselt Läti raadiotes suur hitt. Aasta hiljem võitis tema teine singel «You» Läti autorite ühingult 2016. aasta ühe enimmängitud loo auhinna. Tema uhiuus EP, mis on produtseeritud Inglise produtsent Kristofer Harrise poolt, ilmus Sony Musicu Eesti talentide arendamise leibeli Made In Balticsi alt märtsis.EiK on Eesti luuletaja ja muusik, kelle esimene salm sai paberile umbes 6-aastasena, muusikaline tegevus algas aga 2014. aasta juulis. Tema looming seob endas emakeelsed värsid, poeetilise hiphopi ning vahetute emotsioonide peegeldamise. 2018. aasta 25. septembril andis plaadifirma TIKS Rekords välja artisti kolmanda täispika albumi «unerohi». Eelnevalt on ta iseseisvalt avaldanud plaadid «uinak» ja «äratuskell», valmistanud lugusid koos artistidega nagu Jarek Kasar, Sander Mölder, Stig Rästa, Suur Papa ja Sammalhabe, kirjutanud sõnu bändile Pihlap.uud, esinenud erinevatel nimekatel festivalidel ning soojendanud Rejjie Snowd ja Frankie Animali. Juulis on autoril ilmumas omanimeline kogumik «EiK», mille kõlapildi on kujundanud viimase plaadi loomise käigus kujunenud saatebändi liikmed: Luurel Varas elektroonikal, Mattias Tirmaste elektrikitarril ning Maris Pihlap taustavokaalidel ja viiulil.

Iceage





Alates 2008. aastast laulja Elias Bender Rønnenfelti eestvedamisel Kopenhaagenis tegutsenud bändi Iceagejaoks ei näi punkrock olevat lihtsalt kitarririfid ja nahktagid, vaid lausa elu ja surma küsimus. Nende looming on hämar ja ülev, täis viiteid Rootsi hardcore»istsurematute punkhingede pärandini ning avangardjazzist Baudelaire'i dekadentliku poeesiani. Vampiirlik glamuur, kirglikud väljaütlemised ja maailma viimase rokenrolli tsirkuse mõõtu etteasted on toonud neile lepingu USA plaadimärgiga Matador, koostöö popstaari Sky Ferreiraga ning jäägitu poolehoiu pungi esiisadelt. Iggy Pop on öelnud, et Iceage on «ainus tänapäeva punkbänd, mis kõlab tõeliselt ohtlikult» ning Richard Hell on kirjutanud neist ülistava essee, mille sõnul on taanlaste muusikas parim võimalik ravi teismeea ängile. Tänavuse aasta aprillikuus ilmus nende seni hiljutisim singel nimega «Lockdown Blues».Hüpnootilise müra lahmakatest ilu vormiv Joensuu 1685 vallutas Soome tormijooksuga aastal 2008. Shoegaze»i ja space rocki valemitega mängiv debüütalbum pälvis nii fännide kui ka kriitikute poolehoiu ja ülistavaid võrdlusi skene raskekaallaste The Jesus And Mary Chaini ja My Bloody Valentine«iga. Muuhulgas jõudis Joensuu 1685 intensiivse live-laeng ka Tartusse Plink Plonki festivalile. Nende ehk liigagi eredalt põlenud leek oli aga määratud üsna pea kustuma: bänd kadus pildilt, kitarrist-laulja Mikko Joensuu jätkas rahvusvaheliselt tunnustatud sooloartistina, bassist Risto Joensuu rajas bändi Siinai, millega liitus peagi ka trummar Markus Joensuu. Nüüd, rohkem kui kümme aastat hiljem, on aeg tähistada Joensuu vennakste debüütalbumi kümnendat juubelit. Kajapedaalid sisse lülitatud ja võimendid põhja keeratud, valmistuvad nad tänavu oma uue täispika albumi «ÖB» üllitamiseks.jonas.f.k. esimene elektrooniline EP triivib kusagil alternatiiv-, pop- ja tantsumuusika vahel ja on peatükk 25-aastase inimese elust. Hõredatest, ambientsetest sündifaktuuridest kulgeva kõrbeelektroonikani ulatuv jonas.f.k. laivsett pakub rännakut läbi eri žanrite ja emotsioonide.Kui ühendada lood elust enesest disco, funki, jazzi ja punkiga tuleb kokku ansambel Kenors. Troopiline balta diskopunk, mis paneb klaasid klirisema ja pakub hulganisti äratundmisrõõmu. Muss on seinast seina – heatujulisi funki ja house palasid, kuid ka ka kurbust ja karmi reaalsust väljendavaid free jazz lugusi. Muusikaline ampluaa on lai, mis ei jäta külmaks prükkareid, feminisite ega jõmme.Kajadest nõretavat shoegaze'i minimalistliku elektroonikaga segava KVB muusika on peegeldanud liikmete Nicholas Woodi ja Kat Day meisterlikku õhustikuloomeoskust, kuigi nende kõlapilt jõudis viimase kümnendi jooksul areneda ja muutuda. Aastal 2010 multiinstrumentalistist laulja-laulukirjutaja Woodi sooloprojektina alguse saanud kollektiiv, mis peale vokalist-klahvimängija Day liitumist järgmisel aastal duoks kasvas, käitles rabedate biitide ja kõlaliste kõmakatega, mis meenutasid samavõrra Cabaret Voltaire'i ja the Jesus and Mary Chaini, kuid aegamööda muutus nende looming üha voolujoonelisemaks ja teravamaks. Ühtlasi on ajaga muututud eksperimentaalsemaks ja 2018, aasta albumi «Only Now Forever», mille ansambel võttis linti oma Berliini korteris pea aastapikkuse perioodi jooksul, tegemisele läheneti vabamas vormis.Tribes of the City't tunneb nende võimsalt tiheda live-kõla, hüpnootiliste kitarride ning vokalisti rabava hääle kaudu. Meloodiakihid ja müratekstuurid loovad kõlavorme, mis on peaaegu tahked ja käegakatsutavad. Ansambel asutati aastal 2003 ning oli Läti esimene shoegaze-bänd. Nende 2004. aasta debüüt «Running to the Sun» viis neid kohaliku eduni, järgmisel albumil tehti koostööd Manic Street Preachersi ja Super Furry Animalsi jaoks produtsenditööd teinud Greg Haveriga. Aastal 2007 nomineeriti nad MTV Euroopa muusikaauhindadel parima Balti artisti kategoorias. Peale pikka pausi naasid bänd aastal 2019, üllitades oma seni hinnatuima albumi «Rust and Gold». Kõiki nende albumeid on kriitikute poolt hästi vastu võetud ning pärjatud mitmete auhindadega.Vera Vice on Tallinnas tegutsev elektroonilise muusika duo, mille liikmed Helen Västrik ja Ave Vellesalu jagavad võrdselt nii vokaale kui instrumente (süntesaatorid, analoogsüntesaatorid, trummimasinad). Ansambli muusika on segu unenäolisest popist, poeetilistest «ambient»helidest ja hüpnootilistest vokaalikordustest. Juunis 2020 ilmus nende debüütalbum «Vera Versa».väike kelder on moodne hiphopi ja trapi grupp, kes peavad end kohaliku skene visionäärideks. Nende juured ulatuvad aastasse 2016, mil nad alustasid vanakooli hip-hopiga, et liikuda seejärel kaasaegsema ja eksperimentaalsema helikeele suunas. Dünaamika poolest võrdleb grupp end enamasti kooslustega nagu Odd Future, Brockhampton, A$AP Mob jne. Muusika poolelt aga inspireerivad neid kõige enam sellised kaasaegsed artistid nagu Travis Scott, Swae Lee, The Weeknd, Lil Uzi Vert, Playboi Carti ja paljud teised. väike kelder on üles astunud muuhulgas Eesti Hip Hop Festivalil, ETK-s ja Sveta baaris.